Peut-on apprendre la musique sans solfège?

L'image du solfège est toujours perçue de nos jours comme rébarbative. Il rebute même de nombreux candidats à l'apprentissage de la pratique instrumentale. Pour autant, peut-on se passer de savoir lire les partitions pour jouer? Nous faisons le tour de la question.

Un apprentissage rigide et théorique

Le cours de solfège est resté très traditionnel encore aujourd’hui. On considère qu'il faut au moins trois années d'apprentissage fondamental pour maîtriser les bases de la musique, c'est-à-dire les notes et la rythmique. Mais après, il n'est pas indispensable de continuer à suivre les cours de solfège pour jouer d'un instrument d’après les spécialistes. Il faut ajouter aussi qu’au-delà des gammes, le solfège permet aussi de découvrir toute la variété des instruments de musique, une approche somme toute intéressante.

Mais force est de constater que de nombreuses stars de la musique ont fait de belles carrières sans n’avoir jamais suivi un cours de solfège, hormis les musiciens classiques pour qui il reste indispensable. La seule contrainte pour eux est de devoir reproduire les notes au son de l'oreille! Il faut avouer que selon les morceaux, l'exercice ne sera pas toujours aisé, sauf pour un génie! Ne pas apprendre le solfège limiterait donc les choix musicaux?

C'est sans compter les tutos sur internet ou certaines start-ups qui se proposent de vous apprendre la musique sans pour autant se substituer aux cours instrumentaux. Elles misent sur l'immersion, l'écoute et l'intuition pour vous initier aux bases de la musique. Un peu à la manière des enfants, plongés dans la langue depuis la naissance, et qui apprendraient plus tard la grammaire, la syntaxe et l'orthographe! C'est le cas par exemple de Meludia, une jeune start-up française médaille d'or du célèbre concours Lépine 2014.

Les instruments sans solfège

Il n'est jamais trop tard pour apprendre à jouer d'un instrument et certains sont plus abordables que d'autres sans solfège. Vous pourriez suivre des cours de guitare à Montréal sans problème ou de batterie. La particularité de la guitare est que l'on trouve de nombreuses tablatures, c'est-à-dire des partitions où les sons sont reproduits graphiquement. C'est la solution idéale pour débuter.

Créer de la musique sans solfège

Improviser une petite mélodie relève déjà de la composition musicale! Grâce à une approche instinctive de la musique, vous parviendrez sans doute à composer des morceaux. Néanmoins, les notions de solfège représentent un avantage indéniable pour écrire une véritable partition.