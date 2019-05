Festival Laval en rires de retour pour une 2ème édition

Le Festival Laval en Rires/Festival Laval Laughs est fier d’être de retour pour une deuxième édition qui se tiendra du 3 au 6 octobre 2019. Offrant une belle variété de spectacles, en français et en anglais, l’événement accueillera plusieurs personnalités de l’humour québécois qui performeront sur la scène du Cabaret C.

Une première édition réussie!



Suite au succès de l’an dernier, Luigi Morabito, producteur du festival, ainsi que toute son équipe, ont vite compris que leur désir d’offrir un événement de grande envergure tout en mettant en valeur les trésors et les talents de chez nous, répondait à une demande. Le public ayant été au rendez-vous, il fallait poursuivre l’aventure. Rappelons que la mission du Festival Laval en Rires/Festival Laval Laughs est d’offrir aux citoyens une occasion de découvrir et d’apprécier différents types d’événements culturels principalement à travers l’humour.

Programmation



Les festivités débuteront le 3 octobre avec le gala anglophone, Ethnically Correct, mettant en vedette Franco Taddeo, Pino Pirillo, Darren Henwood, John Cotrocois, Dini Dimakos et Eddy King. Le 4 octobre, ce sera au tour du gala francophone de faire jaser de lui avec sur scène, Mélanie Ghaminé, Mike Paterson, Neev, Frank Grenier et Christine Morency. Mélanie Couture viendra enflammer la scène du Cabaret C le 5 octobre pour y présenter son tout premier one woman show, Pure Couture.

Pour tous les détails de la programmation rendez-vous sur notre site web festivallavalenrires.ca