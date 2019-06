Laval récolte deux Plumes d’excellence pour ses campagnes de communication

La Ville de Laval a remporté jeudi dernier deux Plumes d’excellence pour la qualité de ses communications. Les trophées ont été remis aux équipes lauréates du Service des communications et du marketing par l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), qui a reconnu l’excellence des campagnes Dehors cet été ou cet hiver et Laval à vélo.

Laval à vélo

Le populaire événement Laval à vélo a remporté la Plume d’excellence dans la catégorie Campagne événementielle. C’est grâce à une stratégie de communication riche qui comprenait notamment des capsules vidéo, un site Internet dédié à l’événement, l’utilisation agile des médias sociaux, de l’affichage, de la publicité télé et des partenariats, que la Ville de Laval a su se démarquer. Sans compter que l’athlète Bruny Surin agissait à titre de porte-parole de l’événement. Les résultats de cette campagne de promotion ont d’ailleurs porté fruit puisqu’en 2018, quelque 3 000 participants étaient au rendez-vous sur la ligne de départ, une augmentation de 27 % par rapport à l’édition précédente.

Dehors cet hiver ou cet été

Dehors cet hiver ou cet été, la campagne de promotion des activités extérieures proposées par la Ville de Laval à ses citoyens a pour sa part récolté la Plume d’excellence dans la catégorie Communication imprimée – volet promotion. Le jury a souligné le travail d’uniformisation des communications grâce à une campagne unificatrice appuyée de couleurs vivantes et qui présente l’information selon l’envergure des activités, les champs d’intérêt et la localisation. À l’été 2018, une hausse d’achalandage de 38 % a été observée pendant les activités proposées dans les parcs.

« Interdit aux adultes » parmi les finalistes

La soirée « Interdit aux adultes » proposée dans les bibliothèques de Laval faisait pour sa part partie des finalistes dans la catégorie Communication numérique – médias sociaux. Le projet visait à faire découvrir les services des bibliothèques aux jeunes Lavallois de 10 à 14 ans afin de les amener à les fréquenter. La soirée, qui proposait DJ, photobooth, arcades, tournoi de jeux vidéo et autres surprises, a attiré quelque 260 participants.

À propos du concours des Plumes d’excellence

Les Plumes d’excellence sont un concours annuel qui encourage les réalisations des communicateurs municipaux et paramunicipaux à travers le Québec et met en lumière l’excellence de leur travail. Il a pour objectif de reconnaître le professionnalisme des membres, de promouvoir les meilleures réalisations et de favoriser l’essor de la profession.