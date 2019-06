Naviguer sur la vie marine, une conférence qui déplace de l’eau

Dans le cadre du mois de l’eau, le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) présente la conférence Naviguer sur la vie marine, par Denise Cloutier, le mercredi 12 juin, 19h, dans la salle André Perrault, au 12 rue Hotte, Laval (Québec) H7L 2R3.

Terrain de jeu ou milieu vivant ?

Venez apprendre à naviguer sur nos lacs et rivières avec le bon bateau au bon endroit. Soyez informé des bons comportements à adopter avec vos embarcations. Cette conférence traite des impacts que peuvent engendrer certaines pratiques sur l’environnement… approche durable qui ne dépasse pas les tolérances environnementales de nos plans d’eau.

Denise Cloutier est la directrice générale du C.I.EAU et présidente du COBAMIL. Impliquée dans la cause de l’eau depuis de nombreuses années, Mme Cloutier fait également partie des conseils d’administration du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et de la Coalition pour une navigation responsable et durable. Elle se consacre depuis de nombreuses années à la protection de cette ressource.

Situé à Laval, à l’intérieur même de la station d’eau potable Sainte-Rose, le C.I.EAU est un lieu unique au Québec. Organisme sans but lucratif, sa mission consiste à promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau, et ce, au moyen de son exposition permanente, son offre pédagogique en laboratoire et toutes ses autres activités d’animation.