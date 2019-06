La Ville de Laval remet 120 000 $ à la Croix-Rouge

Les employés et retraités de la Ville de Laval ont remis un chèque de 120 000 $ à la Croix-Rouge.

Le montant, qui dépasse encore une fois leur objectif initial, est le résultat de la 31e campagne de financement, la plus importante collecte de fonds provinciale en milieu de travail au profit de l’organisme, et ce, pour une troisième année consécutive.

Tout au long du mois de mai, les employés, retraités et élus ont été invités à faire un don pour la Croix-Rouge et de nombreuses activités ont été organisées afin de recueillir des fonds pour la cause.