Les cadets de la Sûreté du Québec sont arrivés à la MRC D’Autray

Afin d’accroître la présence de la Sûreté du Québec dans la communauté et d’assurer un lien de proximité avec la population, les quatre cadets de la MRC d’Autray et les deux du Centre de services de Joliette participeront à différents programmes de prévention et de relations communautaires.

Vous aurez donc l’occasion de les rencontrer au cours de l’été dans des festivals, des fêtes de quartier, sur les pistes cyclables ou dans les parcs. Ils seront aussi là, pour assurer une présence et des activités de surveillance, n’hésitez pas à les consulter sur tout sujet qui vous préoccupe.

Notez que les deux cadettes attitrées au Centre de service de Joliette seront des personnes-ressources en matière de lois sur les armes à feu et sur le cannabis.