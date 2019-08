Les citoyens invités à voter pour leur coup de cœur!

Pour un troisième été consécutif, Laval a été embellie grâce au concours Mon quartier fleuri. En effet, les sept équipes inscrites au concours ont démontré leurs talents horticoles en aménageant des plates-bandes aux quatre coins de la ville. Et le moment est venu pour le public de voter pour son aménagement coup de cœur!

Quand et comment voter

Du 12 au 31 août, les Lavallois sont invités à découvrir le fruit du travail de leurs concitoyens et à voter pour leur aménagement favori en se rendant sur la page Facebook de la Ville de Laval ou à monquartierfleuri.laval.ca.

À propos du concours Mon quartier fleuri

Le concours Mon quartier fleuri vise à embellir les milieux de vie par la participation citoyenne.

« Cette année encore, la créativité des participants se traduit par des aménagements originaux et colorés qui valent le détour », mentionne Ray Khalil, conseiller de Sainte-Dorothée, membre du comité exécutif et responsable des dossiers liés à l’agriculture ainsi qu’aux parcs et espaces verts.