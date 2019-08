Cyclotourisme : les plus belles destinations d'ici et d'ailleurs

Les amateurs de cyclisme sont ravis lorsque les beaux jours leur permettent de sortir leur vélo pour aller se promener. Si vous aimez le cyclotourisme, ces destinations d'ici et d'ailleurs devraient vous plaire :

1) Les Pays-Bas

Pour commencer, la Hollande est un pays très réputé pour son cyclisme. Dans la plupart des villes néerlandaises, les gens se déplacent beaucoup plus en vélo qu’en voiture ou en transports en commun. Cette particularité culturelle fait donc des Pays-Bas une formidable destination pour les cyclotouristes.

Non seulement vous pouvez aisément naviguer en ville sur les nombreuses zones cyclables, mais vous avez facilement accès à des stationnements à vélo. De plus, ce pays est relativement plat, ce qui est agréable pour faire des promenades paisibles à vélo. Et vous apprécierez grandement de rouler entouré des fameux champs de tulipes !

2) Le P’tit Train du Nord (Québec)

Cette fois, c’est au Québec que nous vous emmenons, avec le superbe parcours du « P’tit Train du Nord ». C’est la piste cyclable québécoise la plus connue, qui s’étend de la commune Bois-des-Filion (proche de Montréal) jusqu’à Mont-Laurier. Au total, ce sont plus de 230 km de vélo qui vous attendent.

Situé dans la région des Laurentides, cet itinéraire cyclable est en fait une portion de la Route Verte 2, qui traverse le Canada. En vous lançant dans ce parcours, vous découvrirez de nombreuses beautés de votre région ! Et pour vous simplifier la vie, vous pouvez même acheter un vélo électrique au Québec.

3) La côte atlantique française

Vous connaissez le Tour de France ? Cet événement cycliste a lieu tous les ans, et rassemble des participants professionnels du monde entier. En tant que cyclotouriste aguerri, que diriez-vous de suivre les traces de ces coureurs, en roulant le long de la côte atlantique française ? C’est possible avec la Vélodyssée !

Sur 1200 km, vous longerez l’océan depuis la Bretagne (ville de Roscoff) jusqu’au Pays basque français (commune de Hendaye). Ce sera aussi l’occasion de profiter de nombreux plaisirs de la gastronomie française.

4) Cuba

Enfin, pour mixer vacances au soleil et cyclotourisme, nous vous proposons de parcourir Cuba en vélo. Il existe même des itinéraires, qui vous votre organisation.

Ainsi, vous découvrirez l’île sous un angle différent et pourrez même faire quelques haltes sur les plages.

Conclusion

Choisissez votre destination de cyclotourisme selon vos préférences et votre budget !