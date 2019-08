4 maladies des pieds à ne surtout pas négliger

Nos pieds supportent notre poids à longueur de journée, de plus leur anatomie est complexe donc mieux vaut en prendre soin ! D’autant que certaines lésions ou pathologies peuvent en annoncer de plus graves. Le point sur le sujet.

1) Le pied d’athlète

Les démangeaisons aux pieds sont l’un des symptômes de la mycose. Elle touche le plus souvent les sportifs, plus sujets aux champignons en raison de l’humidité qui s’installe dans leurs baskets. Elle commence en général entre les espaces des orteils, le 4e et le 5e puis se généralise aux autres. Le traitement, assez long, consiste en l’application locale d’un antifongique durant quelques semaines.

À titre préventif, les baskets doivent être nettoyées régulièrement et désinfectées. Il faut aussi bien sécher ses orteils après la douche. En revanche, si les ongles se soulèvent, jaunissent ou se strient, on soignera la mycose des ongles par traitement laser. C’est le meilleur moyen de s’en débarrasser définitivement. Les champignons seront détruits par la chaleur.

2) Le diabète

Avoir les pieds qui enflent à cause d’une chaussure par exemple, parce qu’on est resté debout longtemps ou que l’on fait de la rétention d’eau n’a rien d’alarmant en soi sauf quand le symptôme perdure plusieurs jours. Il peut en effet révéler un problème sous-jacent : un diabète, une hypertension ou une maladie cardiovasculaire. Si en plus, une douleur dans la cage thoracique apparaît, la consultation devient urgente.

Pour soigner des pieds enflés ponctuellement, rien de tel que de les plonger dans l’eau froide puis de les surélever pour favoriser la circulation du sang.

3) La maladie artérielle des pieds

Elle se manifeste par une sensation de brûlure qui persiste durant plusieurs semaines. Rien à voir avec une surchauffe due à une longue journée les pieds enfermés dans des chaussures trop serrées. Des picotements peuvent également être ressentis. Ces symptômes révèlent souvent une maladie artérielle chez les personnes âgées.

4) Un problème respiratoire

Il arrive souvent que l’on ait les pieds froids sans aucune raison. La plupart du temps, ce symptôme est bénin. Néanmoins, cela peut révéler un problème respiratoire, surtout chez les fumeurs. Une inflammation des bronches peut en effet occasionner une mauvaise oxygénation altérant ainsi la circulation du sang, d’où la sensation de pieds froids ou engourdis. Encore une fois, ce symptôme est à prendre au sérieux seulement s’il s’installe dans la durée.