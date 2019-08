Huit présidents d’honneur pour la 32e édition du Tournoi de golf de la Fondation du Collège Montmorency

Le jeudi 15 août avait lieu le petit-déjeuner des présidents d’honneur du Tournoi de golf de la Fondation du Collège Montmorency au profit des étudiants-athlètes. Pour lancer cette 32e édition qui aura lieu le lundi 9 septembre 2019 au prestigieux Club de golf de Rosemère, les Nomades peuvent compter sur l’appui de huit présidents d’honneur.

La Fondation du Collège Montmorency remercie aux huit partisans des équipes sportives du Collège Montmorency qui ont accepté la présidence d’honneur :

• Monsieur Denis Caissy, président-directeur général du Groupe Récrégestion

• Monsieur Franco Cammuso, propriétaire des Résidences étudiantes Montmorency

• Monsieur Gérard Charlebois, président d’Essor Expo Média

• Monsieur Luc Dupont, vice-président, Québec, de Garda World

• Monsieur Philippe Genest, copropriétaire et directeur de Sportmax

• Madame Anne Lebrun, directrice régionale à l’exploitation de Chartwells — Groupe Compass

• Madame Josée Morin, directrice générale du Centre de médecine sportive de Laval

• Monsieur Ronald Racicot, vice-président après-sinistre chez ROY

L’argent amassé sera dédié au développement du programme sportif Les Nomades et servira, notamment, à acheter du matériel sportif et à offrir des soins de physiothérapie aux étudiants-athlètes.

Pour ceux qui aimeraient prendre part au tournoi, il reste encore quelques places disponibles. Pour vous procurer des billets, cliquez ici.

Les Nomades du Collège Montmorency

Les Nomades du Collège Montmorency regroupent cinq équipes masculines, cinq équipes féminines et deux équipes mixtes. Les étudiants-athlètes évoluent dans des équipes de badminton, de basketball, de cross-country, de flag-football féminin, de football, de soccer et de volleyball. Ils sont 250 Nomades à performer au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Trois mots clés guident les faits et gestes des étudiants-athlètes : effort, engagement et enthousiasme! Les étudiants-athlètes se doivent de réussir leurs cours afin d’être admissibles à la pratique de leur sport, session après session. Un encadrement académique rigoureux et personnalisé leur est offert afin de permettre la conciliation des études et du sport de compétition et ainsi assurer leur bonne réussite et leur diplomation.

À propos de la Fondation du Collège Montmorency



Pour ouvrir la voie à la relève, la mission de la Fondation du Collège Montmorency est d’inspirer, d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures et leur permettre de réaliser leurs idéaux. Gérée par un conseil d’administration distinct de celui du Collège, la Fondation du Collège Montmorency met en œuvre des programmes et appuie des projets qui encouragent la persévérance et l’excellence afin que les étudiants en ressortent grandis, engagés et ouverts. Depuis ses débuts en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué plus de 6 000 000 $ à ses programmes de bienfaisance, à ses fonds réservés et au Collège.