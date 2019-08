Un succès retentissant pour la 2e édition du Rendez-vous Mondou - Festival Canin

Les 17 et 18 août derniers, de 9 h à 17 h, près de 15 000 personnes, accompagnées de leurs chiens, ont pris d’assaut le Centre de la nature de Laval, dans le cadre de la 2e édition du Rendez-vous Mondou - Festival Canin.

À cette occasion, Mère nature aura joué en la faveur des organisateurs, puisque pas une goutte de pluie durant les activités, même pour la projection en grande primeur du film Royal Corgi en plein air, le samedi soir. Pour offrir une bouffée de fraicheur aux animaux, il y avait des stations d’eau prévues à différents endroits sur le site, de petites piscines, des brumisateurs d’eau et même des friandises glacées.

Câlin, la mascotte de Mondou, Annie-Soleil Proteau, porte-parole du Rendez-vous Mondou – Festival canin, avec son chien René, étaient présents tout au long du week-end.

Des activités pour toute la famille... et les chiens!

Dans le cadre de l’édition 2019 du Rendez-vous Mondou - Festival canin, les visiteurs pouvaient participer à plusieurs activités en compagnie de leur chien. Au programme : conseils d’experts, démonstrations d’agilité et essais grand public, participation à des courses aux leurres, espace Club des éleveurs offrant des notions d’éducation canine portant sur plusieurs races, plus de 40 exposants spécialisés en nutrition, produits et services dérivés, parcours à l’aveugle et yoga canin présentés par Mira, clinique de micropuçage et plus encore.

Nouveautés 2019

Des nouveautés étaient notamment au programme de cette édition. Ainsi, le film Royal Corgi a été présenté dans le parc, le samedi le 17 août dès 20 h.

Les gens ont eu la possibilité également de prendre part à la Grande marche canine. Les participants à cette marche pouvaient venir marcher avec leur chien, de n’importe quelle race, les 17 et 18 août de 13 h à 15 h, sur un parcours de 2 km à travers les sentiers du superbe Centre de la nature. Les promenades ont culminé par une prise de photo officielle. Les chiens participant à la marche recevaient gratuitement un foulard Mondou, en plus de profiter de stations de repos et de bols d’eau pour se rafraîchir tout au long du parcours. Une carte-cadeau de 500 $ chez Mondou était également offerte en prix de présence dans le cadre de cette activité.

Outre ces nouveautés, la programmation de cette année offrait entre autres des conférences de spécialistes en comportement animal et un espace réservé exclusivement aux membres du Club Câlin et ses futurs membres, où un service gratuit de coupe-griffes, gravure de médailles et pèse-toutou était donné par les experts MonToiletteur ou une allée complète dédiée à la nutrition et présentée par Vetdiet dans la Zone Nutrition Vetdiet.

Une zone avait été aménagée pour les enfants : mascotte, coloriage, maquillage et jeux gonflables ont ainsi animé la Zone pour enfants Mondou. La Fondation Mira était également sur place pour l'événement. C'était l'occasion idéale pour les visiteurs de découvrir leur mission tout en participant à une séance de yoga de 30 minutes avec chiots Mira, ou encore de vivre l’expérience d’un parcours à l’aveugle accompagné d’un chien-guide.

Encore une fois, le Rendez-vous Mondou - Festival canin a connu un succès retentissant!