Les citoyens sont invités à participer à la Collecte de sang des Lavallois

La 46e Collecte de sang des Lavallois débutera dès 10 h, le jeudi 5 septembre, et les citoyens de Laval sont invités à venir donner de leur sang au Centre sportif Bois-de-Boulogne, situé au 10 500, avenue de Bois-de-Boulogne, jusqu’à 19 h.

Don de temps, don de sang

Denis Leblanc, qui cumule 20 impressionnantes années à titre de bénévole, sera sur place pour accueillir les citoyens que ce soit pour un premier ou un énième don de sang. Bénévole dévoué, Denis rappelle toutefois que lorsqu’il est question de sauver des vies, les longues feuilles de route comme la sienne n’importent plus et que chaque don aide Héma-Québec à constituer ses réserves de sang.

Le policier retraité de Laval croit que le geste de donner en est un altruiste : « Ne le fais pas pour toi : fais-le pour les autres. Ça peut être un membre de ta famille ou un enfant de ton entourage qui aura besoin d’une transfusion. En plus, donner du sang, c’est comme faire un changement d’huile : on s’en refait du neuf après! », s’exclame le bénévole.

Marc Demers, maire de Laval, souligne, lui aussi, l’importance de cette journée.

« Depuis 46 ans, les Lavallois s’engagent dans la collectivité en contribuant à sauver des vies. C’est généreux et remarquable ! Je profite de l’occasion pour saluer le travail précieux des nombreux bénévoles qui, comme Denis, font de cette journée un succès. »

Depuis ses débuts, la Collecte de sang des Lavallois a permis de recueillir plus de 50 000 dons. Elle vise cette fois-ci, en 2019, 700 dons en une seule journée. Rappelons que la majorité des personnes de 18 ans et plus en bonne santé peuvent donner du sang. Pour connaître les critères de qualification, il suffit de consulter le site Web d’Héma-Québec : www.hema-quebec.qc.ca.

Remerciements aux partenaires

La tenue de la Collecte de sang des Lavallois est possible grâce à la participation de nombreux partenaires, dont la Ville de Laval, Héma-Québec, Sanofi, Rythme FM, Metro Plus Dépatie, McDonald’s et le Centre sportif Bois-de-Boulogne.

Pour obtenir plus de détails sur la Collecte de sang des Lavallois, consultez le site Web de la Ville de Laval : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/collecte-de-sang-des-lavallois.aspx.