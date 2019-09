Quelles portes et fenêtres choisir pour plus de sécurité?

Quand vient le temps de choisir de nouvelles portes ou de nouvelles fenêtres, la question esthétique n'est pas la seule à se poser. La fonction même des portes et des fenêtres est ambiguë. Les portes servent à la fois à permettre et à empêcher d'entrer. Nous apprécions les fenêtres pour voir à l'extérieur, tout en n'appréciant pas trop que ceux qui sont à l'extérieur puissent voir à l'intérieur. L'association fenêtres et rideaux est automatique chez la plupart d'entre nous.

Voilà pourquoi, la sécurité est une notion qui n'est jamais bien loin des interrogations concernant les portes et les fenêtres. Voici quelques points à prendre en compte.

Système d'ouverture des fenêtres

Il existe plusieurs systèmes d'ouverture des fenêtres. Elles peuvent être à battant ou à auvent, coulissantes, à guillotine ou oscillo-battantes.

La dernière option, qui permet une ouverture horizontale et verticale par un système de basculement, est la plus sécuritaire. Lorsque vous poussez une partie de la fenêtre (par exemple le bas) vers l'extérieur, la partie opposée (le haut) bascule en direction opposée, donc vers l'intérieur. Peu importe l'ouverture de la fenêtre, jamais elle n'offre assez d'espace pour permettre le passage d'une personne.

Les normes

Il existe plusieurs systèmes de notation de sécurité pour les portes et les fenêtres. Ceux-ci peuvent vous en apprendre plus sur la résistance de vos portes ou de vos fenêtres aux effractions. La résistance est un facteur clé du rôle de protection de vos portes et de vos fenêtres. Un cambrioleur doit agir vite pour ne pas être repéré. Alors, même une résistance de quelques minutes à l'effraction peut faire toute la différence et les décourager.

Le vitrage

Que ce soit pour vos portes ou pour vos fenêtres, le choix du vitrage influence la sécurité. Les vitrages les plus sécuritaires sont le verre feuilleté et le verre trempé. Il existe aussi une variété de matériaux de vitrage en plastique qui offrent un bon niveau de sécurité.

Si vous optez pour une fenêtre à même la porte, ou contiguë à celle-ci, pour augmenter la luminosité ou pour vous permette de voir qui sont vos visiteurs avant d'ouvrir, vous pouvez faire teinter le vitrage ou appliquer des films solaires à vision unidirectionnelle. Vous pourrez ainsi continuer à profiter de la luminosité et de la transparence de vos fenêtres tout en empêchant ceux qui se trouvent à l'extérieur de voir quoi que ce soit. Vous pouvez aussi installer des filtres à toutes vos fenêtres.

Les ajouts et les accessoires

Pour renforcer la sécurité des portes et des fenêtres, ne négligez pas les accessoires existant pour augmenter leur sécurité comme les serrures pour les portes, mais aussi pour les fenêtres.

Un judas peut aussi être très utile pour savoir qui sont vos visiteurs avant de décider d'ouvrir une porte. Une porte fermée est plus résistante qu'une chaînette de sécurité.

Les options de sécurité en matière de portes et de fenêtres sont nombreuses. En vous renseignant, vous trouverez celles qui correspondent à vos besoins.