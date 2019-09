Avis de circulation pour l’événement Laval à vélo le 15 septembre

Le dimanche 15 septembre, entre 6 h 30 et 13 h, la tenue de la 5e édition de Laval à vélo entraînera la fermeture de nombreuses rues et des entraves au stationnement dans plusieurs quartiers de Laval.

La Ville invite donc les automobilistes, cyclistes et piétons à planifier leurs déplacements pour éviter tout désagrément et à bien suivre les indications. Afin d’assurer le bon déroulement de l’événement et la sécurité de tous, la collaboration de chacun est essentielle.

Consultez l’Avis aux citoyens concernant l’horaire des rues fermées à la circulation.

En toute sécurité

Bénévoles et policiers veilleront à la sécurité de tous pendant l’événement. Un contrôle de la circulation sera fait à toutes les intersections en bordure du parcours.

Renseignements



Pour en savoir plus sur Laval à vélo :

- Communiquez avec la Ville de Laval en composant le 311;

- Visitez le site Internet de l’événement à www.lavalavelo.laval.ca.