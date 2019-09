La Fondation du Collège Montmorency et les Nomades amassent plus de 65 000 $ pour les étudiants-athlètes

Le 9 septembre dernier, ce sont plus de 124 golfeurs qui étaient réunis au prestigieux Club de golf Rosemère afin de prendre part à la 32e édition du tournoi de golf au profit des Nomades.

Grâce aux commanditaires, aux donateurs et aux participants, l’événement a permis de recueillir un montant remarquable de 65 365 $. Cette somme servira à appuyer les 250 étudiants-athlètes du Collège, en plus de contribuer au développement du programme sportif.

La météo était au rendez-vous et la bonne humeur était palpable chez les amateurs de golf, qui ont été chaleureusement accueillis par les étudiants-athlètes Nomades. Après avoir profité d’un brunch, les participants ont retrouvé sur les tertres de départ les étudiants-athlètes de différentes équipes sportives, dont ceux du nouveau club de golf des Nomades du Collège Montmorency.

Plusieurs animations et tirages les attendaient également sur le vert. La journée s’est terminée avec un barbecue, ainsi qu’avec un tirage et un encan silencieux qui ont tous deux permis d’amasser plus de 5 000 $.

Mme Christine Laprise, directrice générale de la Fondation, a tenu à remercier les donateurs et les partenaires qui soutiennent le développement du programme sportif pour les athlètes de haute performance, Les Nomades : « En appuyant les étudiants-athlètes, vous encouragez leur réussite sportive et éducative, en plus de leur permettre de se surpasser, de réaliser leurs rêves et de devenir des acteurs engagés dans leur collectivité. Vous permettez de plus au Collège de rayonner et de remplir sa mission de former des citoyens compétents, engagés et ouverts ».

Les Nomades du Collège Montmorency

Les Nomades du Collège Montmorency regroupent cinq équipes masculines, cinq équipes féminines et deux équipes mixtes. Les étudiants-athlètes évoluent dans des équipes de badminton, de basketball, de cross-country, de flag-football féminin, de football, de soccer et de volleyball. Ils sont 250 Nomades à performer au sein du Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ).

Trois mots clés guident les faits et gestes des étudiants-athlètes : Effort, Engagement et Enthousiasme! Les étudiants-athlètes se doivent de réussir leurs cours afin d’être admissibles à la pratique de leur sport, session après session. Un encadrement académique rigoureux et personnalisé leur est offert afin de permettre la conciliation des études et du sport de compétition et ainsi assurer leur bonne réussite et leur diplomation.