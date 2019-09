Une opération nationale pour lutter contre la distraction au volant

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et Contrôle routier Québec (CRQ) s'unissent dans le cadre de l’opération nationale concertée Distraction 2019. L'objectif est de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la distraction au volant, jusqu'au 26 septembre.

De nombreuses opérations policières se tiendront sur l'ensemble du territoire du Québec afin d’intervenir auprès des conducteurs distraits par l’utilisation d’un cellulaire, d’un appareil électronique portatif ou d’un écran d’affichage.

Le déploiement de l'action se fera sous le thème "Si vous conduisez, laissez votre cellulaire de côté !" Bien que les sources de distractions soient diverses et nombreuses, le cellulaire est connu comme étant la principale source de distraction. L’axe vise à rappeler qu’au volant (peu importe le moyen de transport), il importe de rester concentré sur la route et notre environnement immédiat.

L’utilisation d’un appareil électronique portatif ou d’un écran d’affichage au volant réduit l’attention et la concentration du conducteur, et augmente les risques d’être impliqué dans unecollision. La distraction au volant augmente aussi grandement les risques de commettre d’autres infractions au Code de la sécurité routière car on quitte la route des yeux. C'est l’une des principales causes de collisions mortelles ou causant des blessures graves au Québec.

En parallèle, la campagne de sensibilisation "Cell ou volant. Choisis" se poursuit jusqu'au 6 octobre

Parallèlement à notre opération nationale concertée Distraction, la SAAQ a lancé, le 9 septembre dernier, la campagne de sensibilisation Cell ou volant. Choisis. Celle-ci vise à rappeler les risques associés à l’utilisation d’un cellulaire en conduisant, que ce soit pour texter, naviguer sur le web, choisir sa musique ou écouter une vidéo. Des messages seront diffusés à la télévision, à la radio, sur Spotify et sur les médias sociaux. De plus, une capsule vidéo sera diffusée sur des pompes à essence.

Le saviez-vous?