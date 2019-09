Des communications simplifiées pour joindre le plus grand nombre

Le Groupe Alpha Laval et le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) sont fiers d’annoncer le retour des Ateliers de sensibilisation et d’introduction à l’écriture simplifiée pour l’année 2019-2020.

En guise de rappel, l’objectif des ateliers est de conscientiser les participant(e)s aux réalités et aux défis rencontrés par les personnes peu alphabétisées, tout en les outillant à communiquer plus efficacement avec tous les publics.

Selon les dernières données du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), plus d’un million de personnes au Québec âgé(e)s de 16 à 65 ans sont peu alphabétisées ou très peu à l’aise avec l’écrit. (OCDE, 2012) Cela signifie qu’un adulte sur cinq éprouve de la difficulté à comprendre et à traiter l’information dans ses activités quotidiennes.

La simplification des écrits est une manière de faciliter l’accès à l’information aux personnes qui sont peu à l’aise avec la lecture et l’écriture. Les techniques et les trucs de simplification proposés dans le cadre de ces ateliers contribuent à favoriser la participation et l’intégration sociales et économiques de ces personnes à divers niveaux : comme parent, en tant que citoyen(ne), à titre d’employé(e), etc.

Cinq Ateliers de sensibilisation et d’introduction à l’écriture simplifiée sont offerts dès l’automne 2019 et jusqu’au printemps 2020. De plus, deux « Ateliers d’intégration » sont offerts à ceux et celles qui souhaitent approfondir leurs connaissances et mettre en pratique les techniques apprises durant l’atelier d’introduction.

L’inscription est gratuite pour les personnes qui œuvrent au sein d’organisations lavalloises. Pour consulter le calendrier et s’inscrire, cliquez ici.

La première série d’ateliers sur l’écriture simplifiée a pris fin au printemps dernier. Sept ateliers, offerts entre les mois de janvier et mai 2019, ont permis de sensibiliser et d’outiller 95 intervenant(e)s de 38 organisations lavalloises provenant des secteurs communautaire, municipal, gouvernemental, de la petite enfance, scolaire, des affaires, de la santé et des services sociaux.

Cette collaboration du RLPRE avec le Groupe Alpha Laval découle du plan d’action régional du RLPRE pour la valorisation de la lecture, qui vise à encourager la lecture et le temps qui y est consacré par les jeunes lavallois et leur famille.