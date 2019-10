Le 5e Forum immobilier se tiendra le 7 novembre

Organisé par la Ville de Laval, la 5e édition du Forum immobilier de Laval aura lieu le jeudi 7 novembre prochain, de 7 h 30 à 13 h 30 au Château Royal à Laval.

Animé par Marie Grégoire, cet événement annuel réunira les parties prenantes du monde immobilier. Ayant pour thème Des projets à la grandeur, le forum prévoit des conférences, des panels et des périodes de réseautage pour stimuler les échanges entre les participants.

Une présentation spéciale de l’architecte Pierre Thibault Intitulé « Concevoir des milieux de vie pour le bonheur au quotidien » mettra en lumière quelques-uns de ses nombreux projets pour nous inspirer. Deux panels sont également prévus, le premier sur l’importance de stimuler les projets sur le territoire lavallois et le second, sur la vision du développement du territoire et la collaboration entre la Ville et le secteur privé.

Des conférences et un Prix d'Excellence décerné

Des conférences thématiques sont aussi à l’agenda, traitant de la vision culturelle Métamorphose créative au centre-ville, de projet de déminéralisation, de la collaboration bénéfique entre promoteurs, de l’agriculture urbaine dans le cadre de projets immobiliers récents et de plusieurs autres projets inspirants. Un retour sur le développement du projet structurant Espace Montmorency est également au programme.

De plus, à l’occasion de ce forum, le maire de Laval, Marc Demers, fera également l’annonce du Prix d’excellence en design urbain, dont la première édition aura lieu en 2020.

« Au fil des années, le Forum immobilier de Laval s’est hissé parmi les événements phares dans le domaine de l’immobilier », souligne Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif, conseiller de Duvernay-Pont-Viau et responsable du développement économique de la Ville de Laval. « Il témoigne éloquemment de la vigueur de ce secteur d’activités à Laval, et ce, tant dans le marché résidentiel que dans ceux commercial, institutionnel et industriel. Nous avons développé une programmation riche et diversifiée pour mieux illustrer l’effervescence et la profondeur de cette industrie et lançons l’invitation à tous ceux et celles qui ont un intérêt pour l’immobilier. »

