Collège Montmorency: un café-citoyen pour réfléchir aux enjeux environnementaux ce 27 septembre

Constatant l’importante mobilisation sociale sur les enjeux environnementaux et préoccupé par le rôle que tous doivent jouer, le Collège Montmorency invite l'ensemble de sa communauté à participer à un café-citoyen aujourd’hui, vendredi 27 septembre.

Pendant cette journée institutionnelle, tant les membres de la population étudiante que les membres du personnel du cégep lavallois échangeront sur les actions environnementales à poser au Collège, particulièrement à la suite de l’adoption de sa toute nouvelle Politique de développement durable. Les fruits de cette Politique proviennent, entre autres, d’une consultation effectuée au sein de la communauté montmorencienne à la session d’hiver 2019.

Depuis plusieurs décennies, le Collège est soucieux des questions environnementales et pose d’ailleurs des gestes concrets en matière de développement durable, notamment avec la tenue, chaque année, d’une Semaine de développement durable et avec les initiatives du Comité d’action et de concertation en environnement (CACE). Les membres de ce comité consultatif agissent à titre d’ambassadeurs du développement durable au sein de la communauté.

Par ailleurs, en 2014, le bloc A du Collège a obtenu la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de niveau argent, car ayant été conçu et exécuté dans le respect des normes les plus rigoureuses en matière de développement durable.

Accrédité Cégep Vert depuis 11 ans

C'est en 2008 que le Collège a obtenu sa première accréditation Cégep Vert du Québec octroyé par ENvironnement JEUnesse. Pour la 9e année consécutive, le Collège s'est vu attribuer le niveau Excellence du programme de certification. Grâce à cet outil, des actions et des projets concrets sont réalisés et font une réelle différence dans la communauté. De plus, depuis 2017, Montmorency est certifié cégep VélosympathiqueMC bronze.