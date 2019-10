Le Collège Montmorency et belairdirect signent un partenariat

La Fondation du Collège Montmorency est fière d’annoncer un nouveau partenariat avec belairdirect. Afin de soutenir les différents programmes d’appui et les activités de collectes de fonds de la Fondation, belairdirect s’engage à verser 40 000 $ sur cinq ans à la Fondation, en plus d’offrir un programme d’avantages personnalisés à la communauté montmorencienne.

Christine Laprise, directrice générale de la Fondation du Collège Montmorency, tient à rappeler l’importance du geste de belairdirect : « La philanthropie et la portée de l’engagement exceptionnel de belairdirect permettent à la Fondation du Collège Montmorency de voir grand et d’aller plus loin dans sa mission. Nous sommes vraiment très fiers de cette nouvelle collaboration ».

En plus de permettre d’accompagner les étudiants dans leur développement, cette première entente propose aux membres du personnel, aux étudiants et aux anciens du Collège la possibilité de bénéficier d’offres avantageuses sur une assurance auto et habitation de belairdirect. Le programme d’assurance pour les groupes de belairdirect repose sur une implication active et un fort engagement envers la Fondation du Collège Montmorency.

« Nous sommes heureux de nous associer à la Fondation du Collège Montmorency et de l’appuyer dans sa mission éducative, déclare Eric Campbell, directeur, Développement des affaires et opérations de belairdirect. Nous avons à cœur la réussite scolaire des jeunes et ce partenariat avec la Fondation encouragera le potentiel des jeunes.»

Figurant parmi les plus grands cégeps francophones du Québec, le Collège Montmorency accueille chaque année près de 8 000 étudiants en formation régulière et 2 400 en formation continue. Merci à belairdirect de croire en nos jeunes et en l’avenir de notre société.