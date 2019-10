Plus de 42 000 $ offerts en bourse d'études au Gala du mérite et de l'excellence

La 30e édition du Gala du mérite et de l’excellence s'est déroulée récemment où la Fondation du Collège Montmorency rendait hommage à 61 diplômés. Lors de l’événement présenté par Desjardins, les boursiers ont été honorés pour leur dossier scolaire exceptionnel et pour leur engagement dans leur département ou dans la vie étudiante.

Ils ont reçu des bourses totalisant plus de 42 000 $ offertes par la Fondation du Collège Montmorency ainsi que ses nombreux donateurs et fidèles partenaires. Christine Laprise, directrice générale de la Fondation, se dit très reconnaissante envers les donateurs de la Fondation qui reviennent année après année pour soutenir la réussite éducative des étudiants du Collège Montmorency : « Chers donateurs, grâce à vous, nous avons célébré 30 ans d’excellence de nos étudiants du Collège Montmorency. Au nom de ceux-ci, merci pour vos précieuses contributions qui permettent de récompenser notre relève et de les encourager dans leurs projets d'avenir».

Quatre bourses d'excellence et la remise de la Médaille académique du Gouverneur général

En fin de soirée, quatre bourses d’excellence de 1 000 $ chacune, offertes par Desjardins, ont été remises à Élyse Beauregard, diplômée en Sciences humaines, administration, à Samantha Bissonnette, diplômée du programme Microédition et hypermédia, Technique de bureautique, à Nicolas Schohn, diplômé en Gestion financière informatisée et à Joël Vincent, diplômé en Arts, lettres et communications, Communication et médias.

Ils ont respectivement obtenu la meilleure moyenne générale parmi tous les diplômés de la formation préuniversitaire, de la formation technique et de la formation continue, tandis que M. Vincent s’est engagé de façon exceptionnelle dans les activités de la vie étudiante.

La soirée s’est conclue par la remise de la Médaille académique du Gouverneur général, attribuée à Léa Faucher, pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale au terme de ses études avec 95,38 %.Diplômée en Sciences de la nature, sciences biologiques et de la santé, la jeune femme a également reçu une bourse de 2 000 $ offerte par Desjardins.