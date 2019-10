Les noms des gagnants du concours "Mon quartier fleuri" dévoilés

Récemment avait lieu la soirée de reconnaissance et de remise des prix du concours Mon quartier fleuri, organisé cet été par la Ville de Laval pour une troisième année consécutive.

Quelque 2 600 citoyens ont voté pour leur aménagement coup de cœur via Facebook, entre le 12 et le 31 août. C’est celui situé sur le boulevard Chomedey, entre l'hôtel de ville et le 1333, qui a remporté cet honneur. En effet, l’équipe de Chomedey a récolté le plus grand nombre de votes, soit 647.

Le choix du jury s’est quant à lui arrêté sur l’aménagement réalisé par l’équipe de Sainte-Rose, qui a reçu une note globale de 90 %. Celui-ci est situé sur le boulevard Curé-Labelle, à la sortie du pont Marius-Dufresne.

Il est encore temps de visiter les sept aménagements ou de les voir évoluer en images au fil de l’été sur le site suivant.