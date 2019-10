La Journée d'adoption d'animaux débute ce soir à Laval

Vous souhaitez adopter un animal de compagnie de façon responsable? Participez aujourd'hui aux Journées d'adoption d'animaux de compagnie au Pavillon du Bois-Papineau, organisées par la Ville de Laval en collaboration avec les refuges du milieu.

À l'occasion de la Journée d'adoption d'animaux de compagnie, le fournisseur de services animaliers de Laval et divers refuges sont réuni sous le même toit afin de trouver de nouvelles familles à des animaux abandonnés.

Tous les animaux présents et prêts à être adoptés sont stérilisés et vaccinés. Ils sont offerts à des prix très raisonnables qui varient selon l'animal choisi (entre 80 $ et 450 $ - argent comptant seulement). Si le compagnon qui conviendrait le mieux à votre style de vie n'est pas présent le jour de l'événement, vous pourrez entreprendre des démarches d'adoption auprès de certains refuges.

L'événement se déroule de 17 h à 21 h. Afin de favoriser le meilleur environnement possible pour les animaux offerts en adoption, les animaux provenant de l'extérieur sont interdits à l'événement. Pour de plus amples renseignements, consulter le site de la Ville de Laval. Renseignez-vous sur les responsabilités des gardiens d'animaux à Laval.