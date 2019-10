Le collège Montmorency reçoit 85 000 $ de la part de la Ville de Laval

La Ville de Laval accorde une subvention de 85 000 $ à la Fondation du Collège Montmorency pour financer des programmes de bourses d'études.

La Ville de Laval a versé une contribution à hauteur de 85 000 $ à la Fondation du Collège Montmorency. Cette subvention permettra notamment de financer des programmes de bourses d’études et de l’aide aux étudiants en difficulté, d’appuyer la mobilité internationale et les étudiants-athlètes en plus de servir au financement de projets spéciaux destinés aux étudiants et pour du développement pédagogique.

« Le Collège Montmorency et sa Fondation occupent une place majeure dans les établissements d’enseignement à Laval. Notre contribution financière reflète toute l’importance que nous accordons à la réussite éducative ainsi qu’au développement des talents qui répondent aux besoins en main-d’œuvre des entreprises et institutions lavalloises. Grâce à la subvention accordée à la Fondation, celle-ci pourra poursuivre son rôle de soutien auprès des étudiants » a détaillé Jocelyne Frédéric-Gauthier, membre associé du comité exécutif et conseillère du district d’Auteuil.

Depuis plus de 25 ans, la Fondation du Collège Montmorency a la chance de compter sur le soutien de la Ville de Laval. Christine Laprise, directrice générale de la Fondation, a souligné l’importance que revêt l’aide financière accordée par cette dernière : « C’est grâce à la solidarité et à la confiance de tels donateurs que la Fondation peut poursuivre sa mission d’inspirer, d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures, et ce, afin qu’ils en ressortent grandis, engagés et ouverts. ».

Sont représentés sur la photo, de gauche à droite: Louise Marie Brousseau, présidente du conseil d'administration de la Fondation du Collège Montmorency, Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipale du district d’Auteuil, Christine Laprise, directrice générale de la Fondation et Olivier Simard, directeur général du Collège Montmorency, tous entourés d'étudiants.