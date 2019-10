La Société Alzheimer de Laval obtient un soutien financier de 46 257$

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a annoncé l’octroi d’un soutien financier de 46 257 $ à la Société Alzheimer de Laval. Ce montant servira à la réalisation d’un projet de répit courte durée destinée aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Il s’agit du deuxième soutien financier accordé par la FFMSQ à cet organisme. L’appui financier de la FFMSQ permettra à la Société Alzheimer de Laval d’offrir 365 jours de répit à une cinquantaine de proches aidants au cours de la prochaine année. L’aide financière couvrira le salaire des intervenants qui prendront soin des aidés ainsi que les repas et les collations des participants.

Un temps d'arrêt pour les proches aidants

« On oublie trop souvent que les proches aidants assument un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie, et se donnent sans compter ni rien attendre en retour. Depuis sa création en 2012, notre Fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches aidants de profiter d’un véritable temps d’arrêt, le projet de la Société Alzheimer de Laval atteint parfaitement cet objectif, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à sa réalisation », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

Fondée en 1995, la Société Alzheimer de Laval a pour mission d’aider et d’accompagner les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, ainsi que de sensibiliser et d’informer la population et les professionnels qui travaillent auprès des personnes atteintes. Elle contribue également à la recherche.

La FFMSQ invite les organismes offrant des services de répit à lui soumettre des projets et rappelle qu’elle procède à l’évaluation des demandes en continu. Pour plus de renseignements concernant les critères d’admissibilité, consulte le site de la fondation.