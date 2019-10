Le Festival classique hivernal prend ses quartiers à Laval début 2020

L’Orchestre symphonique de Laval lance un nouveau rendez-vous de musique classique : le Festival Classique hivernal, qui se déroulera le vendredi 31 janvier, le samedi 1er et le dimanche 2 février 2020. La première édition de ce rassemblement célébrera Beethoven en 4 concerts et à travers une foule d’activités.

Revisiter ses classiques

L’esprit du festival ? Histoires autour du feu, mitaines, tuques et chocolat chaud : le Festival Classique hivernal vous invite à revisiter les classiques de Beethoven sous les flocons ! Réentendez les plus belles symphonies du compositeur dans un esprit festif, hivernal et accessible à tous.

Le grand public vivra avec orchestre des oeuvres souvent entendues et empruntées par de grands classiques du cinéma comme le Parc Jurassic, Fantasia, Orange Mécanique et bien plus, avec des billets à prix accessibles! Des activités pour tous les âges font partie de la grande célébration : Conte Hivernal en musique pour les enfants, patin à glace, causerie et anecdotes sur Beethoven en format 5 à 7, conférences pré-concert Autour du feu et tant d’autres!

Un rendez-vous entre les flocons de l'hiver et la musique