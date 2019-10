La Fondation du Collège Montmorency reçoit 30 000 $ sur trois ans

La Fondation du Collège Montmorency est fière d’annoncer une nouvelle collaboration avec la Fondation Croire en son rêve pour un montant de 30 000 $ sur trois ans. Cette association permettra de soutenir la persévérance scolaire et les étudiants en difficulté financière.

Cette précieuse entente consent à appuyer le programme de bourses de persévérance qui permet de souligner les efforts des étudiants ayant fait preuve de détermination afin de surmonter des défis personnels dans le cadre de leur parcours scolaire. D’une autre part, le soutien permettra d’aider les étudiants qui vivent des situations financières précaires pouvant mettre en péril la poursuite de leurs études.

Les administrateurs de la Fondation Croire en son Rêve, Pascal Thibodeau, associé chez Ekitas avocats & fiscalistes inc. et Réginald Méthot se disent heureux de s’impliquer en apportant un soutien financier à la persévérance scolaire : « Nous sommes ravis d’encourager et de soutenir les étudiants du Collège et nous sommes convaincus que cette aide sera appréciée et sainement utilisée. Pour nous, c’est un investissement dans notre future relève ».