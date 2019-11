Le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles reçoit le prix Excellence Tourisme

C’est en présence de la ministre Caroline Proulx ainsi que de l'honorable Liza Frulla, que le Parc de la Rivière-des-Mille-Iles recevait, le 13 novembre, au Centrexpo Cogeco de Drummondville, l’ultime reconnaissance au Québec « Initiative en innovation et développement de l’offre » en remportant un prestigieux Prix excellence tourisme.

C’est dans le cadre du Sommet du tourisme, le plus grand rassemblement annuel de l’industrie touristique du Québec, que le Parc recevait cet honneur, entre autres grâce à son nouveau Centre d’exploration.

Une augmentation de 26% du nombre de visiteurs depuis début 2019

Ce Centre - un projet de 15 millions de dollars en ouverture progressive depuis le printemps 2018 - a été officiellement inauguré début 2019. À la fine pointe de la technologie, le nouveau pavillon marque un point tournant pour le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Il est maintenant possible d'y accueillir un plus grand nombre de visiteurs et faire découvrir le joyau qu’est la rivière des Mille Îles de multiples façons à partir d'un seul et même site. Avec ces nouvelles installations, le Parc a nettement amélioré la qualité de ses services, aujourd’hui considéré de calibre international.

Avec ce Centre, le Parc s’est enrichi d’un laboratoire d’écologie où plusieurs espèces vivantes sont présentées, de salles à louer pour la tenue d’événements divers, d’un espace café, en plus de proposer l’exposition permanente « Incroyable, mais vrai ! » qui relate l’histoire de la rivière des Mille Îles, son vaste écosystème et ses enjeux environnementaux. Cet espace muséal respectant les plus hauts standards de l’industrie est accessible toute l’année durant.

Depuis l’inauguration du Centre et de tous ses services, le Parc a connu une augmentation de 26 % du nombre de visiteurs, et ce malgré une saison amputée de ses premières semaines due aux inondations. L’achalandage saisonnier a atteint des nouveaux records, que ce soit pour les locations d’embarcations, la croisière, pour les activités animées et de camps de jour.