Quatre prix décernés lors du tournoi d'improvisation d'adolescents

Du 15 au 17 novembre, la Ligue d'improvisation de la Rencontre Théâtre Ados (LIRTA), la plus grande ligue d'improvisation pour les jeunes du secondaire au Québec, a organisé son second tournoi d'improvisation au Collège Letendre, à Laval. Elle a connu un succès remarqué.

Cet événement est unique en son genre dans le monde de l'improvisation parce qu'il rassemble un très grand nombre de joueurs (194 adolescents et coachs de 23 équipes) qui participent à des matchs spéciaux et à des formations pendant trois jours. En exclusivité, un match avec les coachs des équipes, des improvisations autour de la bande-dessinée ainsi que des formations, données par des artistes professionnels, sur l'humour et le jeu clownesque.

Renforcer son esprit d'équipe