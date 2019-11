Le contrôle du corps des femmes en conférence, pour la campagne "Tendre la main"

Depuis l’automne 2009, l’Afeas de Laval (Association féminine d’éducation et d’action sociale) organise des activités/événements dans le cadre de l’opération Tendre la main pour lutter contre la violence faite aux femmes, aux jeunes et aux aîné.e.s. Cette année l’Afeas de Laval a retenu le thème « Le contrôle du corps des femmes. Droit à l’avortement, violences obstétricales et gynécologiques ». L’événement se tiendra le jeudi 28 novembre de 17 h à 20 h 30.

La conférencière, Louise Desmarais, est une militante de longue date au sein du mouvement des femmes. Elle abordera les contraintes et le harcèlement que peuvent subir les femmes, les effets sur leurs décisions et les conséquences pour leur santé.

Mme Desmarais est retraitée de la fonction publique québécoise où elle a occupée diverses fonctions à titre d’agente de recherche, dont 11 ans au Conseil du statut de la femme et huit ans au Protecteur des usagers en santé et services sociaux et au Protecteur du citoyen. Son plus récent ouvrage « La bataille de l’avortement. Chronique québécoise 1970-2010 » a été publié en 2016 aux Éditions du remue-ménage.

La violence, l'affaire de tous

Ne se limitant pas à la violence physique, celle-ci peut être psychologique, verbale, économique ou sexuelle. Il faut savoir reconnaître ces violences, les dénoncer et soutenir les personnes qui les subissent. Tout au long de la campagne Tendre la main, l’Afeas organise, à travers la province, des activités de sensibilisation au phénomène de la violence envers les femmes, les enfants et les aîné.e.s.

L’Afeas de Laval profitera de cette période pour distribuer des rubans blancs en « V » inversé pour dire « Non à la violence » ainsi que des cartes-ressources. Pour tendre la main, l’Afeas s’est aussi donnée comme mandat de promouvoir les ressources du milieu pour aider les victimes de violence. Les membres de l’Afeas de Laval seront présentes dans le hall de l’Hôtel de ville de Laval, le mardi 3 décembre, lors de la séance du Conseil municipal pour distribuer des rubans blancs aux citoyennes et citoyens.

L'opération Tendre la main se déroulera le 28 novembre dans les locaux de Mieux naître à Laval situés au 3534, boulevard de la Concorde Est, Laval, H7E 2C5.