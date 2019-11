Laval se distingue au 100e anniversaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec

C’est la Ville de Laval qui a reçu la Reconnaissance régionale pour un projet innovateur, décernée dans le cadre de l’édition spéciale 100e anniversaire de la Soirée reconnaissance organisée par l’Ordre en collaboration avec les bénévoles du Comité régional de Laval-Laurentides-Lanaudière.

Le système Transit Signal Priority sur les feux de circulation et les autobus célébré

Cette distinction a été attribuée à la Ville de Laval pour avoir muni les autobus de la STL et 232 feux de circulation du système Transit Signal Priority, une première du genre au Québec par son ampleur. L’ordinateur de bord sait en temps réel si l’autobus est à temps, en retard ou en avance.

En cas de retard, il émet un signal qui prolonge ou devance le feu vert de quelques secondes, ce

qui peut faire rattraper de 4 à 7 minutes selon les voies de circulation. Des solutions logicielles complexes permettent un échange d’information entre les véhicules et les feux de circulation et emmagasinent une grande quantité de données hautement pertinentes.

« Depuis 100 ans, les femmes et les hommes de génie des différentes régions innovent pour bâtir le Québec de demain. En valorisant l’excellence professionnelle, l’Ordre souhaite inspirer les membres de la profession et souligner l’apport primordial des ingénieurs à l’évolution de notre société », a déclaré la présidente de l’Ordre, Kathy Baig, ing., FIC, MBA, pendant l’événement qui avait lieu hier soir à Laval.

100 ans de génie

En début d’année 2020, l’Ordre soufflera sa centième bougie. Cette soirée était donc l’occasion de commémorer les 100 ans de l’Ordre avec les membres et de souligner l’apport des ingénieurs au développement de la région.

Au cours des prochains mois, plusieurs autres activités seront organisées dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de l’Ordre, telles qu’un grand gala de l’excellence qui aura lieu au Centre des sciences de Montréal le 27 mai prochain.

Près de 300 nouveaux ingénieurs dans la région

Cette soirée a également été l’occasion de célébrer ceux et celles qui, au terme de leur période de juniorat, ont obtenu leur permis d’ingénieur de plein titre au cours des 12 derniers mois. Ils peuvent dorénavant travailler en pleine autonomie.

Au cours de la dernière année, 298 professionnels ont obtenu ce permis dans la région. L’Ordre des ingénieurs du Québec compte plus de 10 500 membres dans la région. Parmi eux, plus de 13 % sont des femmes et 10 % ont été formés à l’étranger.