Deux bourses d’études créées en la mémoire de deux étudiantes décédées

La Fondation du Collège Montmorency annonce la création de deux nouvelles bourses d’études afin d’honorer la mémoire de deux amies et étudiantes du Collège Montmorency. Cette initiative est née de la générosité des membres de la famille Desrochers, qui souhaitent honorer la mémoire de leur fille Émily décédée accidentellement en novembre 2018.

En souvenir d’Émily Desrochers, une jeune femme dynamique et passionnée qui a étudié au Collège Montmorency en Technologie de l’architecture de septembre 2017 à novembre 2018, une bourse du même nom a été créée. Celle-ci sera remise à une étudiante ou un étudiant en Technologie de l’architecture qui s’est démarqué le plus par son empathie, son positivisme, sa propension à aider ses camarades et son investissement dans un projet parallèlement à ses études.

"Aider les jeunes étudiants dynamiques"

Par cette aide financière, la famille souhaite soutenir un étudiant qui a, tout comme leur fille Émily, trouvé sa passion pour ce programme.

« Notre fille Émily n’a pas eu l’occasion de terminer ses études et de mettre en pratique le savoir acquis. En sa mémoire, nous souhaitons aider les jeunes étudiants dynamiques qui ont les yeux qui brillent lorsqu’ils parlent de leurs études », a détaillé la famille Dupuis-Desrochers.

Lors du tragique accident, la jeune femme était accompagnée de son amie Élianna, aussi étudiante au Collège Montmorency. La Fondation du Collège Montmorency a décidé de créer une deuxième bourse pour honorer du même coup la mémoire d’Élianna Ly. Cette seconde bourse sera remise à un étudiant du programme d’Arts, lettres et communication, médias au Collège Montmorency qui s’est démarqué par son implication dans ses cours, son empathie et son positivisme.

Ces deux bourses de 500 $ seront remises annuellement pour une durée de dix ans afin d’honorer la mémoire des deux amies.