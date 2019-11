Le Club Félin de Montréal et son "Noël des chats", à Laval

Le Club Félin de Montréal sera présent à Laval pour l’édition 2019 du Noël des chats, ses 138e et 139e expositions félines sous l’égide de l’Association Féline Canadienne (CCA-AFC), les demain et dimanche 1er décembre prochains au Centre SportXpo de Laval de 9h à 17h.

Compétition et observation des plus belles races de chats

« Au-delà de la compétition féline de haut niveau, cette exposition se veut une véritable célébration pour tous les amoureux des chats. En plus de pouvoir admirer certains des plus beaux félins domestiques du Canada, les visiteurs auront l'occasion d'échanger avec des éleveurs passionnés de partout au pays », explique Nicole Menweg, présidente du club et également juge toutes races à la CCA-AFC depuis 1989.

En plus de pouvoir contempler près de 100 félins de plusieurs races différentes telles que le persan, l’hymalayen, l’exotic, le foldex, le bengal, l’oriental, le burmese, le sphynx pour ne nommer que ceux-là, les visiteurs pourront assister à l’heure du lunch le samedi, à la remise des prix des meilleurs chats régionaux ainsi qu’à une conférence sur le comportement félin donnée par l’Éduchateur, le dimanche à 13h30.

L'occasion de magasiner

Plusieurs marchands participent aussi à la fête. Les exposants et les visiteurs pourront se laisser tenter par les produits des boutiques suivantes :

- Precious Paws – pour une foule de produits uniques et pratiques conçus spécialement pour les chats. Jouets, produits de toilettages, tentes etc.

- Loona – entreprise québécoise spécialisée dans les produits d’entretien destinés aux familles avec des animaux et aux éleveurs.

- Le refuge Notre-Dame-des-Bois – pour le compagnon parfait

- Perfetto – confection de culotte pour les mâles et autres vêtements destinés aux chats.

- Blue Peaches – jouets, lits, recouvre-griffes...

« Chaque année, nous tentons d’inclure des marchands locaux afin de leur donner une fenêtre pour se faire connaître et aussi permettre aux visiteurs d’avoir accès à des produits de grandes qualités trop souvent uniquement connus des éleveurs », souligne Jessie Charbonneau, vice-présidente du club et éleveur de Foldex.

L'activité est ouverte au public et coûte 9$ pour les adultes et 20$ pour une famille de quatre.