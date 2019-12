Grippe: les conseils pour s'en protéger

Le risque d'attraper la grippe est plus élevé à la fin de l'automne et en hiver et tout le monde peut l’attraper. C’est l’une des dix causes principales de décès au Canada. Chaque année, la grippe cause environ 12 200 séjours à l'hôpital et 3 500 décès au pays. Quelques conseils ont été publiés par l'Agence de la santé publique du Canada pour se protéger de cette maladie.

Certaines personnes courent un risque plus élevé de complications liées à la grippe, notamment les personnes qui ont des problèmes de santé; les personnes âgées de 65 ans et plus; les résidents de maisons de soins et d'autres établissements de soins de longue durée ; les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes ou celles prévoyant le devenir.

Les réactions grave dus au vaccin restent très rares

Le vaccin contre la grippe est sûr et reste le meilleur moyen de prévenir la grippe. Toutes les personnes âgées de six mois et plus devraient se faire vacciner contre la grippe.

Vous ne pouvez pas attraper la grippe à cause du vaccin. La plupart des gens ne ressentent aucun effet secondaire. Les réactions graves sont très rares. Quand vous vous faites vacciner contre la grippe, vous vous protégez, ainsi que les les gens qui vous entourent.

En plus de vous faire vacciner, vous pouvez aussi vous protéger de la grippe, ainsi que votre entourage, en :

évitant notamment de toucher votre visage;

vous lavant souvent les mains;

toussant ou éternuant dans le creux de votre coude, et non pas dans votre main;

nettoyant et désinfectant les surfaces touchées par de nombreuses personnes, comme les téléphones, les poignées de porte et les télécommandes.



Si vous êtes malade, l'Agence publique de la santé recommande de rester à la maison. Évitez tout contact étroit avec d'autres personnes jusqu'à ce que vous vous sentiez assez bien pour reprendre vos activités quotidiennes. Ainsi, vous aiderez à prévenir la propagation de la grippe.

Les informations sur la grippe, notamment savoir comment différencier la grippe du rhume, et les ressources sur le sujet sont disponibles sur la page Web.