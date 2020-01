Une conférence sur le gaspillage alimentaire au centre d'interprétation de l'eau

Pour faire suite à la dernière conférence de l'automne 2019 sur l'impact de l'alimentation sur l'eau, le Centre de l'interprétation de l'eau (C.I.EAU) revient avec une conférence gratuite sur le gaspillage alimentaire le mercredi 22 janvier 2020 à 19h.

Cette conférence est dispensée pour que les intéressés puissent venir découvrir trucs et astuces à mettre en pratique à la maison, au bureau et dans toutes leurs recettes. En évitant le gaspillage alimentaire, on évite de gaspiller des ressources importantes dont de grandes quantités d'eau...

> Pour les inscriptions à cette conférence, contacter [email protected]

En outre, le C.I.EAU sera présent sur la Berge des Baigneurs les 25 et 26 janvier prochains de 12h à 17h afin de poursuivre l'épopée d'Apitchou le bonhomme de neige!

Apitchou vient de s'apercevoir que le professeur Hydraulix a disparu ! Mais où est-il allé si rapidement ? Et surtout, pourquoi ? Participez à une chasse au trésor hivernale et ludique et venez faire des expériences inoubliables dans notre Lab'eau. Des chocolats chauds seront également servis sur place. Pensez à votre tasse réutilisable.