La SQ demande l'aide de la population pour identifier un suspect de vol

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public afin d’identifier un suspect ayant commis un vol qualifié dans un kiosque du magasin Sunglass Hut, situé au 3035 boul. le carrefour dans le secteur de Chomedey.

Le 30 juillet 2019, vers 10 h, le suspect se serait présenté au comptoir du magasin Sunglass Hut. Il aurait pris des lunettes et les aurait mis dans sa veste. Lorsqu’il aurait voulu quitter sans payer, la commis l’a interpellé, mais le suspect l’aurait poussé avant de prendre la fuite à l’intérieur du Carrefour Laval.

Le suspect est blanc, il a environ 19 ans. Il mesure environ 1 m 80 (5 pieds et 11 pouces), pèse 75 kg ( 165 lb), a les cheveux courts noirs et lors de l'incident, il portait un chandail à capuchon noir de marque Calvin Klein, jeans de couleurs noirs et casquette noire.

Toute personne qui aurait de l'information concernant cet individu peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL190730-065.