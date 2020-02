Ubisoft octroie une bourse record de 3 millions de dollars pour la 4e édition du Six Invitational à la Place Bell

Du 14 au 16 février prochain, à la Place Bell, Ubisoft présentera la 4e édition du Six Invitational, la compétition mondiale de Rainbow Six Siege, un jeu créé et opéré à Montréal par une équipe de plus de 350 experts. Une bourse de près de 3 millions de dollars américains sera remise aux équipes gagnantes de ce tournoi; un montant record dans l’histoire du e-sport au Québec.

L’événement, d’envergure mondiale, inclura des présentations par les développeurs, des œuvres de fans, des cosplayers, ainsi que plusieurs surprises.

4500 personnes attendues

En 2019, le Six Invitational avait rassemblé plus de 3000 personnes. Cette année, c’est plus de 4500 personnes qui sont attendues lors de cette compétition de haut niveau réunissant 16 des meilleures équipes s’étant démarquées lors des tournois de sélection tenus aux quatre coins du monde. Après huit jours de compétition, quatre équipes de cinq concurrents s’affronteront en grande finale le 16 février.

« Le Six Invitational a atteint des sommets l’an dernier. Avec 22,7 millions de visionnements, il est devenu le deuxième événement québécois le plus regardé après le Grand Prix de Montréal, et les retombées s’annoncent encore plus grandes cette année. C’est inspirant de voir que les meilleurs athlètes de la scène e-sport se donnent rendez-vous sur le territoire même qui a vu naître le jeu Rainbow Six Siege », a expliqué Mohammed Benhenneda, chef d’équipe, planification stratégique chez Ubisoft.

« Les revenus totaux du esport ont dépassé le milliard de dollars pour la première fois en 2019, et les audiences ont augmenté de 15% en seulement un an. L’Amérique du Nord se retrouve au cœur du phénomène, et le Six Invitational, qui se tient ici, est aujourd’hui devenu un incontournable. Rainbow Six Siege a dépassé la barre des 50 millions de joueurs l’an dernier, et cet engouement indéniable pour le jeu résonne jusque dans les stades », a pour sa part rappelé Yannis Mallat, PDG des studios canadiens d’Ubisoft.

Pour toutes informations supplémentaires à propos du Six Invitational (horaire complet, bourses, liste des athlètes, photos, vidéos, et plus encore), cliquez ici.