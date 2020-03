Mois de l'Histoire des Noirs : des personnalités nominées pour le Symposium des cultures africaines

Dans le cadre de la 29e commémoration du Mois de l’Histoire des Noirs et du Symposium international des cultures africaines et d’ascendance africaine (SICAAF) 2020, le Centre Opale pour la Diversité, l’Égalité et l’Inclusion (CODEI) et Opale Magazine mettent à l’honneur des personnalités et des organismes qui se sont illustrés par leur parcours et leur implication.

Cet évènement s’inscrit dans la volonté de mettre en relief l’apport des communautés noires, africaines et afrodescendantes, de promouvoir la diversité culturelle et l’inclusion ainsi que de valoriser la richesse de l’immigration par la participation active de ses membres dans la société.

Un cocktail de dévoilement des nominés a été offert la semaine dernière à la télévision régionale de Laval, et le Gala 2020, animé par des artistes talentueux, sera célébré en septembre, jumelé à la 2e édition du SICAAF, qui se tiendra du 24 au 27 septembre 2020 à Laval.

Le SICAAF s’inscrit dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies. La 1ère édition s’est tenue du 5 au 8 septembre 2019 à Laval.

24 nominés et trois hommages spéciaux

Les nominés à ce symposium sont vingt personnalités et quatre organismes qui cumulent des décennies d’implication et d’expertise dans leur domaine. Ils sont artistes-peintres, ingénieurs, journalistes, musiciens... La plupart d'entre eux contribuent au rayonnement des cultures africaines et d’ascendance africaine en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et ailleurs en occident.

Tous seront accueillis à Laval pour des moments de célébrations avec un gala de reconnaissance, des conférences, des ateliers, des panels de discussion.

Voici les 20 nominés:

Dre Yolande Charles, Présidente de la Fondation des Médecins Canado-Haïtiens - FMCH;

Eddy Toussaint, Chorégraphe de renommée international, Fondateur du Ballet Eddy Toussaint;

Sid Zerbo, Ingénieur diplômé en Génie électrique, membre CA Ordre des Ingénieurs du Québec, Président du C.A. du Festival International Nuits d’Afrique;

Bintou Touré, Fondatrice et Coordonnatrice de Petit Espoir;

Gladys Germain, Infirmière auxiliaire et Artiste-peintre du Collectif des Artistes de Réminiscences;

Eddy Royère, Artiste-peintre du Collectif des Artistes de Réminiscences;

Daniel Bellegarde, Musicien – Percussionniste – Sociologue – Musicologue;

Dr Charlie Mballa, Professeur- enseignant Sciences politiques et administratives au Campus Saint-Jean, University of Alberta. Directeur du Centre d’analyse et de prospective sur les Afriques, CEIM – UQAM;

Boucar Diouf, Biologiste, humoriste, auteur, animateur et chroniqueur;

Géraldine Le Chêne, Déléguée générale de Vues d’Afrique;

Zal Idrissa Sissokho, Musicien,choriste de renommée internationale;

Myrlande Pierre, Sociologue réputée, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;

Aminta Ndiaye, Juriste de formation. Fondatrice de Liaisons, réseau d’affaires;

Edouard Staco, Président du Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires et Président fondateur du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire;

Shalee-Fa Diop, Entrepreneure sociale. Présidente et Directrice générale du Club des mamans entrepreneures duQuébec (MEQ);

Dr Ndongo Mbaye, Docteur-es-lettres, Sociologue et Journaliste. Membre du Comité d’Honneur du Cénacle Européen Francophone. Ex-responsable à la retraite du Pôle Loisirs Retraités et Handicapés de la ville de Choisy-Le-Roi (Val De Marne) en France;

Bintou Sacko, Directrice de l’Accueil francophone de Saint-Boniface et du dossier de l’immigration de la Société de la Francophonie manitobaine (SFM). Membre du Conseil d’administration du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR);

Pr. Ibrahima Diallo, Professeur titulaire, Ancien Doyen, Faculté des Arts et Sciences (Université de Saint-Boniface) de 2000 à 2010. Membre fondateur de l’Association canadienne pour le savoir (ACFAS-Manitoba ) en 1988. Ancien président du C.A. de la Société de la Francophonie manitobaine de 2006 à 2011. Décoré de l’Ordre des francophones d’Amérique par le Conseil supérieur de la langue française(Québec) en 2009;

Pr Souleymane Bachir Diagne, Agrégé et docteur d’État en philosophie. Professeur à l’Université de Columbia, à New York;

SEM Cheikh Niang, Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies. Expert des Nations Unies dans le traçage des armes légères et de petits calibres. Président de la Commission chargée des Questions économiques et financières, la Commission du développement social, le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

Un hommage spécial sera rendu aux trois personnalités suivantes :

- Jean Augustine, C.P., C.M., première députée fédérale noire et ministre du Cabinet. Jean Augustine a joué un rôle primordial dans la création du Mois de l’histoire des Noirs au Canada en présentant la motion, adoptée à à l’unanimité en décembre 1995, faisant du mois de février le Mois de l’histoire des Noirs au Canada.

- Dan Phillip, Président de la Ligue des Noirs du Québec, ardent défenseur des droits de la personne et de lutte au racisme et toutes formes de discrimination.

- L’honorable Juanita Westmoreland Traoré, Juge à la cour du Québec – à la retraite. Première personne noire à accéder à la magistrature au Québec. Elle a laissé sa trace dans divers organismes comme l'Office de protection des consommateurs du Québec, la Commission canadienne des droits et le Congrès des femmes noires du Canada.

Les quatre organismes nominés sont: