Top départ du concours "Mon quartier fleuri"

Toutes les personnes passionnées d’horticulture et résidant à Laval sont invitées à s’inscrire au concours Mon quartier fleuri, qui vise l’embellissement des milieux de vie et la participation citoyenne. Pour une 4e année consécutive, douze sites à fleurir ont été ciblés aux quatre coins de la ville. Les participants ont jusqu’au 5 avril pour s’inscrire.

« Je suis très heureux de voir ce concours devenir une tradition ! Il nous permet de découvrir et de mettre en valeur le talent et la créativité des horticulteurs lavallois, et ce, sur des emplacements de choix », s’enthousiasme Ray Khalil, conseiller de Sainte-Dorothée, membre du comité exécutif et responsable des dossiers liés à l’agriculture ainsi qu’aux parcs et espaces verts. « En l’espace de quelques mois, cette petite compétition entre les quartiers fait naître des concepts originaux et inspirants, pour le plus grand plaisir des citoyens et des passants », conclut-il.

3 000 $ alloués par la Ville à chacune des 12 équipes

En tout, douze équipes seront formées et chacune d’elle pourra compter sur le soutien d’un technicien en horticulture pour l’idéation du concept avant la journée de plantation, qui est prévue le 6 juin. La Ville de Laval allouera 3 000 $ à chaque équipe pour l’achat auprès de fournisseurs locaux de fleurs, de végétaux et des éléments inertes.

Chacune des plates-bandes sera préalablement préparée par le Service des travaux publics de la Ville, qui s'occupera également de l’arrosage et du désherbage de l’aménagement pendant toute la belle saison.

L'équipe gagnante recevra un chèque-cadeau de 200 $ des Serres Lavoie pour chaque membre; l'équipe Coup de coeur du public aura un chèque-cadeau de 100 $ pour chaque membre, et le tirage au sort parmi tous les participants offrira deux formations sur mesure offertes par le Centre de formation horticole de Laval.

Pour s’inscrire, voir les emplacements des sites ou consulter les règlements sur le site web de la Ville d’ici le 5 avril.