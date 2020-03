Le centre d'exploitation du parc de la RIvière-des-Mille-Îles obtient la certification LEED Or

Inauguré en 2019, le centre d’exploration du parc de la Rivière-des-Mille-Îles vient d’être certifié LEED Or par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Il s’agit du deuxième bâtiment municipal à obtenir ce niveau de certification.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système d’évaluation permettant d’attester qu’un bâtiment a été conçu et construit selon différents critères de durabilité. Afin d’obtenir la certification Or, les principales exigences à respecter concernent l’aménagement écologique du site, (tel que le stationnement pour vélos, les bornes de recharge pour voitures électriques, la membrane de toiture blanche, le toit vert et les espaces verts), la gestion efficace de l’eau (aménagement paysager économe en eau, récupération des eaux de pluie pour les toilettes, appareils sanitaires à faible débit) et l’optimisation de la performance énergétique et la gestion des déchets de construction pendant le chantier (utilisation des matériaux avec du contenu recyclé, régional et à faibles émissions).

Choisir de construire un bâtiment répondant à ces exigences permet de diminuer sa consommation énergétique, mais aussi, de réduire les frais liés à son exploitation. Des concepts intégrant le positionnement stratégique des fenêtres afin de favoriser l’éclairage naturel ou assurant la gestion efficace de l’eau contribuent également à mettre en place un environnement plus vert.