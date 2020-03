Coronavirus: Laval met en place des mesures préventives pour éviter la propagation

À l’instar d’autres gouvernements, la Ville de Laval annonce aujourd’hui la mise en place de mesures pour prévenir la propagation de la maladie à coronavirus, la COVID-19.

La Ville a établi trois priorités :

Protéger la santé et la sécurité de ses employés;

Maintenir les services municipaux aux citoyens;

Respecter les mesures qui pourraient être instaurées par la Direction de la santé publique et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

« La santé et la sécurité de nos citoyens et de nos employés sont primordiales, affirme Marc Demers, le maire de Laval. La Ville déploiera donc tous les efforts nécessaires dans ses différentes installations. L’objectif est de limiter le plus possible la propagation du virus. Pour cela, la Ville collabore étroitement avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. Soyez assurés que nous suivons la situation de très près ».

Pandémie de COVID-19 : les mesures préventives

La Ville de Laval a instauré différentes mesures dans tous les bâtiments municipaux:

· Programme d’entretien ménager bonifié (désinfection des surfaces propices à la contamination);

· Distribution de gel désinfectant à base d’alcool à l’entrée (nettoyage des mains);

· Distribution de lingettes désinfectantes (nettoyage des surfaces et des postes de travail);

· Distribution d’affiches de sensibilisation.

De plus, une équipe a été formée pour répondre aux questions des employés sur l’impact de la maladie à coronavirus sur leur travail. Le Service des ressources humaines a aussi établi des mesures de soutien et d’accommodement pour, entre autres, appuyer ses employés s’ils contractaient le virus ou devaient s’occuper d’un proche malade. La Ville recommande également fortement à l’ensemble de ses employés de suspendre tous les voyages à l’étranger.

Finalement, suivant la recommandation du gouvernement du Québec, toutes les activités regroupant plus de 250 personnes sont annulées, jusqu’à nouvel ordre. Pour les activités non essentielles rassemblant moins de 250 personnes, la Ville recommande de les reporter. En cas de maintien, des stratégies d’atténuation du risque devront être mises en place. La Ville a d’ailleurs informé tous ses partenaires à cet effet.

Les citoyens sont invités à suivre attentivement la situation et à s’informer des recommandations des gouvernements provincial et fédéral. Une page Web entièrement dédiée à la COVID-19 est d’ailleurs en ligne sur le site de la Ville.

Rappel des gestes à adopter

Pour éviter la propagation du virus, il est recommandé :

· De se laver les mains à l’eau tiède savonneuse pendant au moins 20 secondes;

· D’utiliser un désinfectant à base d’alcool si l’on n’a pas accès à de l’eau ni à du savon;

· De tousser ou d’éternuer dans le creux de son coude.

Si l’on utilise un mouchoir en papier, il faut le jeter dès que possible et se laver les mains immédiatement.

Pour toute inquiétude en lien avec votre état de santé, composez le 811.