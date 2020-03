Coronavirus: Québec lance un Guide autosoins

Dans un souci de mettre à la disposition de la population un outil permettant de prendre les meilleures décisions possible durant la pandémie, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, souligne le lancement du Guide autosoins pour la maladie à coronavirus (COVID-19).

Ce guide permet plus spécifiquement de connaître les meilleurs moyens de se protéger de la COVID-19, de prendre soin de soi ou de donner les soins de base à son entourage et de savoir où et quand consulter si l'on a besoin de soins et de services. Le document est disponible à la fois en français et en anglais sur la page Web Québec.ca/coronavirus.

En plus des nombreuses informations incluses, le Guide autosoins comprend une section à compléter et à imprimer qui permet de garder à jour son dossier médical et celui des membres de sa famille. Lors d'une consultation médicale, il est recommandé d'apporter ce dossier.

Une fiche Outil d'aide à la décision, à garder à la vue ou à la portée de la main, vise également à guider la population en présence de symptômes, selon la situation.

« Dans le contexte actuel, il est primordial que la population connaisse et mette en œuvre les meilleures pratiques pour se protéger de la COVID-19, d'autant plus que le domicile est, dans la grande majorité des cas, le premier lieu de soins. La prévention étant le meilleur moyen pour vous protéger et protéger les autres, le Guide autosoins est un outil à conserver précieusement dans tous les foyers québécois », de dire la ministre.