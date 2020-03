Ce que vous ne savez pas à propos des comptoirs de cuisine en quartz

Plusieurs personnes savent que les comptoirs de cuisine en quartz ne sont pas exactement la même chose que ceux en granit ou en marbre. Certains parleront d’une pierre d’ingénierie, tandis que d’autres soulèveront le fait qu’ils sont issus d’un mélange de différents cristaux de roche. Cependant, plusieurs ne connaissent pas toutes les particularités étranges des comptoirs en quartz.

1. Les comptoirs de quartz ne sont pas faits de quartz solide

Évidemment, dans presque tous les modèles de comptoirs, il y a une partie de quartz. Cependant, ce matériau ne représente pas toujours la majorité du mélange. On retrouve souvent des résidus de marbre ou de granit ainsi que des déchets industriels recyclés de miroir, de céramique, de silice et de vitre. Par ailleurs, environ 10 % de l’ensemble est composé de résine ou de colle de polymère. C’est pour cette raison que l’on parle de pierre d’ingénierie, car les comptoirs de quartz sont conçus en usine et non extraits directement de la montagne.

2. Tous les comptoirs de quartz proviennent de la même source

En effet, la technique de fabrication du quartz a été inventée en 1963 par la compagnie Bretonstone. Elle a ensuite demandé un brevet qu’elle a revendu à plus de 50 compagnies à travers le monde. Ainsi, tous les comptoirs de quartz sont issus du même procédé de fabrication.

3. Producteurs de fromages et de comptoirs de quartz

Si vous avez entendu parler des comptoirs de quartz Cambria, vous n’avez certainement pas entendu parler de leur production de fromage. Cambria est l’un des fabricants les plus importants sur le marché américain. Cependant, la compagnie remonte aux années 1930 et leurs premiers produits étaient tous d’origine laitière. Avec le temps, la compagnie a pris de l’expansion et en 2000, elle s’est lancé dans l’industrie des comptoirs de quartz pour cuisine et salle de bain. Encore aujourd’hui, Cambria produit des millions de tonnes de fromage pour Kraft Foods.

4. Le nom « Bretonstone » ne provient pas du français

Et non, Bretonstone ne fait pas référence aux habitants de la Bretagne. C’est plutôt un mot composite créé à partir de « brevetti » (brevet en italien) et du nom du créateur, Marcello Toncelli. La compagnie est basée en Italie, à une vingtaine de minutes de Venise.

5. Les comptoirs de quartz sont écologiques

En effet, acheter un comptoir en quartz pour sa cuisine ou sa salle de bain s’inscrit dans une démarche de développement durable. Étant donné que les dalles sont fabriquées à partir de résidus de marbre et de granit ainsi que de déchets industriels, très peu de matières premières sont extraites uniquement pour entrer dans le mélange des comptoirs de quartz. Même les colles sont de plus en plus naturelles et de moins en moins synthétiques. Le produit n’est pas encore parfaitement écoresponsable, mais c’est déjà un grand pas vers l’avant.

Les comptoirs de quartz cachent de nombreuses histoires, mais une chose est sûre, elle représente un excellent rapport qualité-prix.