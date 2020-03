CISSS de Laval: 130 cas de coronavirus et deux décès

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a souhaité informer la population en lien avec les cas de coronavirus sur le territoire. Au total, à Laval, 130 cas de la COVID-19 sont confirmés.

Deux décès

À Laval, on compte, malheureusement, deux décès liés au virus. Tout le personnel du CISSS a transmis ses condoléances aux familles touchées par ces décès. Une des personnes décédées demeurait au Centre d’hébergement La Pinière et on compte six personnes testées positives à la COVID-19 dans ce même établissement.

La deuxième personne décédée de la COVID-19 ne résidait pas dans un CHSLD.

Les personnes atteintes ont été prises en charge rapidement et des mesures de protection ont été mises en place afin de protéger l’ensemble des résidents et du personnel du Centre d’hébergement La Pinière. D’ailleurs, l’enquête entourant les cas se poursuit par l’équipe de la Direction de santé publique.

Visites interdites dans les CHSLD

Conformément aux directives du gouvernement, toutes les visites sont interdites dans ces établissements et les personnes qui y résident doivent s’isoler et éviter les sorties non-essentielles.

Le CISSS de Laval a voulu remercier la population pour sa précieuse collaboration et rappelle qu’en raison de la confidentialité des dossiers, aucune information ne pourra être transmise sur l’identité des personnes touchées.

Pour tous renseignements sur la COVID-19, consulter la section dédiée à la COVID-19 du site Internet du Gouvernement du Québec (Québec.ca). Pour tous renseignements, le CISSS de Laval dispose d'un compte Twitter (@cissslaval).