Le réseau cardlock Ultramar/Pipeline ouvre ses services et les facilite pour les camionneurs

Le réseau cardlock Ultramar/Pipeline travaille pour apporter son soutien aux transporteurs de services essentiels pendant la pandémie de COVID-19. Tous les sites sont ouverts avec douches et toilettes disponibles. De plus, les camionneurs peuvent profiter de rabais sur la nourriture, les breuvages et les collations dans les sites Ultramar/Pipeline participants comme celui situé au 3520 Boulevard le Corbusier, à Laval.

« Nous sommes fiers de soutenir les chauffeurs et l’industrie du camionnage, un service essentiel en cette période évolutive. Nous sommes reconnaissants pour les trajets que vous effectuez au quotidien et voulons vous le montrer », explique Donna Sanker, Présidente de Parkland Canada. « Merci aux camionneurs », ajoute-t-elle.

Les camionneurs peuvent profiter du rabais sur présentation de leur carte Pipeline. Cette offre est valable jusqu’au 31 mai. Ultramar/Pipeline assure que les produits à forte demande sont disponibles en rayon et que les pompes cardlock soient remplies de diesel, d’essence et de FED pour faciliter les trajets des camionneurs et les rendre plus sécuritaires pendant ces temps de COVID-19.