COVID-19: le réseau de la santé a besoin de main-d’œuvre, des emplois disponibles à Laval

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a besoin de personnes qui souhaitent aider les employés du réseau de la santé quant à la situation liée à la COVID-19.

Plusieurs emplois sont disponibles à Laval pour aider le personnel de la santé à prendre soin de la

population :

 Préposées et préposés aux bénéficiaires (PAB);

 Auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS);

 Infirmières et infirmiers auxiliaires;

 Infirmières et infirmiers;

 Préposées et préposés en salubrité.

Un appel est lancé, particulièrement aux étudiants qui ont dû arrêter les cours ou les poursuivre à distance. « Quel que soit leur niveau d'études, nous avons besoin de leur engagement et de leur disponibilité en cette période exceptionnelle », explique la direction du CISSS de Laval.

Toutes les qualifications sont intéressantes pour combler les nombreux besoins actuels. Des primes de 4 % ou de 8 % sont proposées selon les types d’emploi. Les personnes intéressées sont invitées à postuler sans tarder à l’adresse suivante : https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/