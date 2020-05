COVID-19: 93 nouveaux cas à Laval

Hier soir, le bilan des cas de COVID-19 livré par le CISSS de Laval atteignait 3 604 personnes atteintes, soit 93 nouveaux cas par rapport à la veille. Cela représente 814 personnes atteintes pour 100 000 habitants. Le Québec faisait état de 33 417 cas ce mardi 5 mai, ce qui fait de Laval le troisième "point chaud" du nombre de cas, après la Ville de Montréal et la région de la Montérégie.

Sur ces 3 511 cas à Laval, malheureusement, 331 personnes sont décédées (14 personnes en plus)*; 126 personnes sont hospitalisées, dont 20 personnes aux soins intensifs. Sur tous ces cas, 386 sont des employés du CISSS de Laval (donnée datant du 1er mai).

Par ailleurs, 1 378 personnes se sont rétablies.

Voici la répartition des cas à Laval, par secteur :

- Secteur 1, Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul: 568 cas (11 cas en plus).

- Secteur 2, Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides: 477 cas (18 cas en plus).

- Secteur 3, Chomedey, 407 cas (9 en plus).

- Secteur 4, Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Les Îles-Laval et Fabreville-Ouest: 309 cas (14 en plus).

- Secteur 5, Fabreville-Est et Sainte-Rose: 381 cas (13 en plus).

- Secteur 6, Vimont et Auteuil: 432 cas (18 en plus).

Les données par secteur excluent les cas survenus dans les milieux fermés (CHSLD et résidences pour personnes âgées), ce qui équivaut à 1 017 cas. Par ailleurs, les données présentées sont calculées en fonction du lieu de résidence. À Laval, ce mardi soir, il y avait 13 cas pour lesquels il a été impossible de le déterminer.

La situation en CHSLD

Ce mardi 5 mai au soir, comme hier, le CHSLD Sainte-Dorothée comptait 197 cas confirmés et 83 décès. Le CHSLD Fernand-Larocque en est à 70 cas et 24 décès (un en plus).

Celui de La Pinière recense pour sa part toujours 71 cas (deux de plus) et 40 décès (trois de plus) et celui d'Idola-Saint-Jean, sept cas et deux décès, des chiffres qui n'ont pas bougé depuis quatre jour. Le CHSLD Sainte-Rose compte quatre cas et un décès.

* Les chiffres entre parenthèses font référence à la comparaison des chiffres de la veille.