La Fondation AMC donne 10 M$ pour les populations vulnérables touchées par le virus

La Fondation de l’Association médicale canadienne (FAMC) a annoncé hier qu’elle fera un don de 10 millions de dollars pour répondre aux besoins des populations vulnérables touchées par la pandémie de COVID-19 un peu partout au Canada. Les détails de ce don sont en cours de discussion entre la Ville de Laval et la FAMC.

Dans le cadre d’une collaboration stratégique avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM), la FAMC versera les fonds directement aux municipalités pour soutenir le travail de proximité avec les citoyens les plus vulnérables, notamment les personnes en situation d’itinérance ou d’insécurité alimentaire, ou aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

Les municipalités, « premiers témoins des conséquences de cette pandémie »

La Ville de Laval a été contactée pour un tel soutien et à l'heure actuelle, les détails de celui-ci sont discutés entre la Fédération canadienne des municipalités et la Ville.

« La pandémie augmente les pressions et les risques que vivent déjà les personnes les plus vulnérables du Canada, souligne Allison Seymour, présidente de la Fondation AMC. La FAMC est déterminée à favoriser la santé dans la population canadienne et dans les milieux de vie. Nous sommes si heureux de faire un don qui aidera les municipalités du pays à répondre aux besoins les plus urgents de leur population! »

« En tant que gouvernements de proximité, les municipalités sont les premiers témoins des conséquences de cette pandémie, appuie de son côté Bill Karsten, président de la FCM. Cette initiative leur permettra de rejoindre davantage de personnes vulnérables, en particulier celles vivant en situation d’itinérance ou avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, afin de mieux les protéger et de leur apporter l’aide dont elles ont besoin. »

Le Fonds de réponse communautaire pour les populations vulnérables touchées par la COVID-19 servira à financer divers services, programmes et projets, dont :

- la création de lieux conformes aux mesures d’éloignement sanitaire;

- des services médicaux et de soutien aux personnes qui ont des troubles de santé mentale ou de consommation de substances psychoactives;

- des programmes alimentaires communautaires;

- l’offre d’équipement de protection individuelle pour les travailleurs en services communautaires;

- d’autres mesures favorisant la résilience et le rétablissement durable des communautés.

Le maire de Laval, Marc Demers, commente: « Cette initiative permettra aux municipalités comme la Ville de Laval, de mieux protéger et aider nos citoyens vulnérables, comme leur offrir de l’aide alimentaire d’urgence ou soutenir les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ».

Pour plus de détails sur le Fonds : https://fcm.ca/fr/programmes/fonds-covid-19-daide-communautaire-pour-populations-vulnerables