PlantAction lance la 2e édition de la campagne "Jamais sans mon arbre" dans Champenois

Le Mouvement PlantAction, en partenariat avec la Société de Transport de Laval (STL), invite les citoyens à participer à la 2e campagne "Jamais sans mon arbre". Cette année, le verdissement du quartier Champenois à Sainte-Rose sera à l’honneur. La plantation des arbres est prévue pour le mois de juin.

En fonction de l'évolution de la situation de la COVID-19, la date de plantation sera reportée au besoin.

Dans le cadre de cette initiative, les propriétaires de résidences situées dans le quadrilatère compris entre l’autoroute 15 à l’ouest, le boulevard Curé-Labelle à l’est et au nord, l’avenue de la Renaissance, auront l’occasion d’obtenir un arbre (livré et planté) pour 50$. Les citoyens de ce secteur qui souhaitent participer sont invités à réserver leur arbre en ligne dès maintenant sur le site de PlantAction (www.plantaction.org/jamaissansmonarbre).

Les résidents pourront choisir entre 12 différentes espèces d’arbres et ainsi profiter de leurs bienfaits.

Journée à 1 $ de la STL : une double bonne action pour lutter contre les émissions de GES

Rappelons que le 20 septembre dernier, la STL organisait la Journée à 1 $, initiative incitant les Lavallois à délaisser leur voiture et à voyager à bord de ses autobus au coût de 1 $. Pour chaque déplacement supplémentaire sur son réseau, la STL s’engageait à verser l’équivalent en argent à un organisme environnemental lavallois pour une plantation d’arbres sur le territoire.

La somme de 5000 $ a été amassée durant cette journée et a été remise au Mouvement citoyen PlantAction pour la plantation d’arbres à Laval dès ce printemps.

« L'an dernier, nous avons bonifié la traditionnelle Journée à 1 $, initiée dans le cadre d'En ville sans ma voiture, en nous engageant à remettre un montant équivalent au nombre de déplacements supplémentaires pour la plantation d'arbres à Laval. Une façon concrète pour notre clientèle de faire deux bonnes actions afin de réduire les émissions de GES causés par l'auto-solo. C'est donc 5 000 déplacements supplémentaires qui ont été observés sur notre réseau le 20 septembre dernier », affirme Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL.

« Nous croyons que l’ajout de ces arbres contribuera localement à la lutte aux changements climatiques, au maintien de la biodiversité et au contrôle de la pollution visuelle, sonore et atmosphérique dans un quartier situé en bordure de l’autoroute 15, l’une des autoroutes les plus achalandées dans la région métropolitaine de Montréal et du boulevard Curé-Labelle», s'enthousiasme Didier Jadotte Dumerlin, responsable de la campagne "Jamais sans mon arbre" chez PlantAction.

« Je soutiens avec grand plaisir cette brillante initiative de PlantAction, qui sensibilise toujours plus de citoyens lavallois aux bienfaits des arbres en milieu urbain. Leur apport à l'accroissement de notre canopée est indéniable », conclut Virginie Dufour, conseillère de Sainte-Rose et membre du comité exécutif responsable des dossiers de l'environnement.