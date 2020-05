Daniel Hébert et Michel Poissant quittent Action Laval

Le conseiller municipal de Marigot, Daniel Hébert, et le conseiller municipal de Vimont, Michel Poissant, ont aujourd’hui annoncé leur départ d’Action Laval afin de poursuivre leur mandat comme indépendants.

Daniel Hébert explique : « Je me suis joint au parti Action Laval en mars 2019 dans le but de poursuivre mon second mandat de conseiller municipal de Marigot avec le désir profond d’offrir aux citoyens une équipe capable d’être à l’écoute de leurs besoins et d’entreprendre les actions nécessaires pour bâtir ensemble une ville où tout est possible pour tous. »

À l'étroit

« Depuis quelques mois, je me sens à l’étroit dans la gestion et l’orientation politique du parti, rendant difficile l’atteinte des objectifs qui guident mon engagement en politique. Nos valeurs divergent. Étant un homme de convictions, je me retire aujourd’hui du parti Action Laval afin de mieux répondre aux besoins des citoyens de Marigot. »

Il poursuit :« Je siègerai en tant que conseiller municipal indépendant et continuerai de travailler de concert avec les gens de mon quartier de même qu’en étroite collaboration avec l’ensemble des intervenants municipaux envers qui j’ai un grand respect ».